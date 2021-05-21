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На Салтовке автомобиль сбил ребенка и уехал с места ДТП

На Салтовке автомобиль сбил ребенка и уехал с места ДТП

Сегодня в 11:10 на улице Леся Сердюка был сбит 6-летний мальчик: машина с места ДТП уехала, ребенка госпитализировали.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, свидетели догнали и остановили автомобиль ГАЗ 31029.

По данным полиции, ребенок был вместе с матерью, пешеходы пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водителю автомобиля 79 лет, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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