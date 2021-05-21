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В ТКГ назвали сроки решения по плану для Донбасса

В ТКГ назвали сроки решения по плану для Донбасса

Решение о мирном плане для Донбасса будет принято после 1 октября, считает спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Об этом он сказал в эфире канала Украина 24.

Он назвал несколько факторов, от которых будет зависеть судьба переговорного процесса по Донбассу.

"Идет несколько интересных процессов. Первое – это встреча Байдена и Путина, она много чего решит. Второе – возможна встреча Зеленского и  Путина, она также может много решить или не решить. Третье – замена Меркель во главе Германии, которая должна произойти в сентябре, выборы в Госдуму, и куда-то должны деться российские войска с наших границ, потому что учения Запад-2021 как раз будут в начале сентября. То есть 1 октября станет понятно, куда идем дальше с мирным процессом, тогда переформатируется ситуация в Европе, станет понятно, что с Северным потоком, какая ситуация в четырехугольнике ЕС-США-Россия – Украина", - сказал Арестович.

Также он рассказал, в чем проявляется оккупация региона Россией.

"Аннексия Донбасса де-факто уже идет, она началась с марта 2015 года, когда Россия установила на оккупированных территориях Донбасса рублевую зону. Сейчас они качают тему с паспортами, решая много вопросов, в частности, голосование по спискам Единой России на выборах в Госдуму в сентябре", - сказал спикер украинской делегации ТКГ.

Как известно, в нормандском формате продолжают обсуждать мирный план по Донбассу, предложенный Германией и Францией. На днях СМИ узнали о новых предложениях по нему от Украины.

Агентство Телевидения Новости

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