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Жителей Харьковщины разоблачили в незаконном ввозе автомобилей из РФ и замене номеров

Жителей Харьковщины разоблачили в незаконном ввозе автомобилей из РФ и замене номеров

Жителей Харьковщины разоблачили в незаконном ввозе автомобилей из РФ и замене номеров на них.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Уголовное производство по факту замены идентификационных номеров автомобилей без разрешения соответствующих органов  открыто по ст. 290 УК Украины.

Как установлено, жители Харьковской области в обход пропускных пунктов ввозили на территорию Украины из Российской Федерации транспортные средства без проведения соответствующих процедур растаможивания и регистрации в нарушение требований действующего законодательства. 

В дальнейшем регистрационные номерные знаки злоумышленники меняли для их беспрепятственной эксплуатации на территории Украины.

Сегодня, 21 мая, правоохранители провели обыски на территории сел Липцы и Циркуны.

В ходе обысков полицейские совместно с пограничниками обнаружили и изъяли 14 автомобилей с номерами других автомобилей.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства дела. Решается вопрос об уведомлении о подозрении лицам, причастным к совершению указанного уголовного преступления.

Агентство Телевидения Новости

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