Угрожали, лишили свободы и требовали деньги: в Харькове троих мужчин разоблачили в вымогательстве

Харьковские правоохранители сообщили о подозрении трем мужчинам по факту незаконного лишения свободы человека, вымогательство, совершенного повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Установлено, что трое мужчин, угрожая и применяя насилие, требовали от потерпевшего денежные средства в сумме 1300 долларов.

Пострадавший пояснил, что в октябре 2020 во дворе дома по ул. Плиточной, где он проживает, его встретил знакомый и еще двое неизвестных. При этом злоумышленники, применив к нему насилие, потребовали у него денежные средства в сумме 1300 долларов США, а когда мужчина сообщил им, что такой суммы у него нет, вымогатели отобрали у него авто, сказав, что вернут его после того, как потерпевший отдаст им деньги.

Затем в ноябре 2020 злоумышленники с применением насилия и угрожая ножом, в подъезде дома по ул. Южнопроектной в Харькове, требовали имущество у новой жертвы.

Потерпевший в ходе допроса сообщил, что ночью в конце ноября 2020 году к нему домой ворвались неизвестные, которые представились работниками полиции. Под угрозой применения ножа они требовали от него денежные средства в сумме 300 долларов США, при этом надев ему мешок на голову и наручники на руки. В дальнейшем затолкали пострадавшего в авто, где продолжали требовать от него средства якобы за непривлечение к уголовной ответственности.

Когда он ответил, что указанной суммы у него нет, неизвестные отобрали у него мобильный телефон, сообщив, что за деньгами вернутся позже, и высадили его из машины, оставив на руках наручники.

По результатам проведенных опознаний по фотоснимкам пострадавшие узнали трех мужчин, как вымогателей, которые завладели их имуществом.

20 мая 2021 года был проведен обыск по месту жительства одного из подозреваемых, во время которого правоохранители обнаружили и изъяли предметы и документы, имеющие значение вещественных доказательств, в том числе документы одного из пострадавших, а также свидетельство о регистрации транспортного средства потерпевшего.

Следственному судье представлены ходатайства о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, которые сейчас находятся на рассмотрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В настоящее время по делу продолжается досудебное расследование, проводятся необходимые следственные действия.

Агентство Телевидения Новости