В Харькове пройдет Велодень: ожидается более 10 тысяч участников

В традиционном Велодне, который пройдет в Харькове 23 мая, примут участие более 10 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Велодень - это масштабный социально-спортивный проект, который проходит в Харькове с 2006 года и популяризирует здоровый образ жизни, пропагандирует безопасность и взаимоуважение ко всем участникам дорожного движения.

По словам организаторов, в этом году программа Велодня будет очень насыщенной.

Так, в 10:00 на пл. Свободы начнется один из самых масштабных флешмобов за всю историю Велодней: его участники выстроятся таким образом, чтобы «создать» герб Харькова, олимпийские круги и карту Украины.

В 11:00 от памятника казаку Харько стартует велопробег по обновленному 9-километровому маршруту: пл. Свободы - пр. Науки - ул. Деревянко (разворот) - пр. Науки - пл. Свободы.

По завершению велопарада всех желающих ждут розыгрыши призов от партнеров праздника. Для детей будут организованы игровые площадки и велозона. Также среди участников велопарада пройдет конкурс на самую яркую защитную маску.

Агентство Телевидения Новости