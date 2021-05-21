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Взвешивание и дуэль взглядов с элементами эротики
Спортсменка из смешанных единоборств, регулярно подчеркивающая свою сексуальность, не изменила себе и перед очередным боем.
В американском городе Монтвилл (штат Коннектикут) состоится турнир по смешанным единоборствам ММА Вellator 259.
В одном из поединков силами померяются женщины в наилегчайшем весе - американки Валери Лореда и Ханна Гай.
Лореда считает себя очень сексуальной, что не преминула подчеркнуть во время церемонии взвешивания, дуэли взглядов и последующего позирования для видеосъемок и фотографирования.
При этом и Гай, надо признать, смотрелась весьма аппетитно.
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