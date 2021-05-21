Взвешивание и дуэль взглядов с элементами эротики

Спортсменка из смешанных единоборств, регулярно подчеркивающая свою сексуальность, не изменила себе и перед очередным боем.

В американском городе Монтвилл (штат Коннектикут) состоится турнир по смешанным единоборствам ММА Вellator 259.

В одном из поединков силами померяются женщины в наилегчайшем весе - американки Валери Лореда и Ханна Гай.

Лореда считает себя очень сексуальной, что не преминула подчеркнуть во время церемонии взвешивания, дуэли взглядов и последующего позирования для видеосъемок и фотографирования.

При этом и Гай, надо признать, смотрелась весьма аппетитно.





Агентство Телевидения Новости