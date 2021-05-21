В Волчанском районе ремонтируют почти 4-километровый участок дороги

В Харьковской области дорожники отремонтируют почти 4-километровый участок дороги «Волчанск-Землянки».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной госадминистрации.

Работы выполняются в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство».

По информации ГП «Дороги Харьковщины», в 2021 году ремонтные работы на автомобильной дороге О-210825 «Волчанск – Землянки» проведут на 3,9-километровом участке от села Охримовка в направлении села Малая Волчья.

Сейчас на данном участке дорожники начали фрезеровать старый слой покрытия.

«После завершения работ по фрезеровке будут выполняться работы по укладке слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси», – отметили на предприятии.

Кроме того, по проекту запланировано проведение работ по восстановлению обочин с последующим укреплением их асфальтогранулятом, а также обустройство посадочной площадки с установкой нового павильона для ожидания общественного транспорта и нанесение горизонтальной дорожной разметки.

По данным ХОГА, начиная с 2018 года, на указанной дороге в ходе текущего среднего ремонта было восстановлено 7 км дорожного покрытия. Также ежегодно проводились работы по ликвидации ям на дороге.

Агентство Телевидения Новости