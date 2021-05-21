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В Харькове месяц не будет ходить трамвай №12
В Харькове месяц не будет ходить трамвай №12.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Так, движение трамваев по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Маяковского и ул. Мироносицкой, на участке от ул. Маяковского до ул. Веснина, будет запрещено с 22 мая до 22 июня.
Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пешеходного моста через спуск Клочковский.
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