В Чугуевской больнице произошла драка: пострадавший в ДТП мотоциклист избил врача и медсестру.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 21 мая около в 00:05 в местный отдел полиции поступило сообщение о драке в приемном отделении больницы.

Прибыв по вызову, полицейские установили, что в медицинское учреждение обратился мужчина с травмой ноги, полученной в результате дорожно-транспортного происшествия. С места ДТП травмированного мотоциклиста забрал брат и отвез в Чугуевскую центральную больницу.

В это время врачи оказывали помощь другому пациенту с серьезной травмой.

Дежурный врач и медицинская сестра предложили мужчинам немного подождать. Но они потребовали первоочередного внимания к себе. Вероятно, из-за состояния алкогольного опьянения, вели себя крайне агрессивно. Пострадавший избил врача, ударил медицинскую сестру и устроил в помещениях медучреждения беспорядок. После чего напавший в сопровождении двух мужчин ушли.

В результате происшествия врач и медицинская сестра получили телесные повреждения.

Полицейские разыскали 26-летнего злоумышленника. У него выявили признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера или в ближайшем медицинском учреждении. Мужчина отказался.

Полицейские составили на водителя мотоцикла протоколы по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества), по ч. 4 ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) и постановление ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или которое не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости