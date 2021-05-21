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Один из футболистов сборной Украины вынужденно покинул тренировочный сбор в Харькове

Один из футболистов сборной Украины вынужденно покинул тренировочный сбор в Харькове

Оказалось, что в стопе трещина.

Футболист киевского "Динамо" Виталий Буяльский покинул тренировочный лагерь сборной Украины, которая готовится в Харькове к финальной части чемпионата Европы.

Рентген показал, что у Буяльского трещина плюсневой кости ступни. На восстановление потребуется около месяца, поэтому футболист не поедет на чемпионат Европы.

Эта травма была получена в матче заключительного тура чемпионата Украины против луганской "Зари".

Вот что рассказал Виталий Буяльский официальному сайту киевского "Динамо":

В матче с «Зарей» получил удар по ноге. О том, что травмировался, не знал. Приехал в лагерь сборной, тренировался и бегал вместе со всеми на протяжении трех дней, но под конец занятий чувствовал сильную боль. В итоге оказалось, что там трещина... Конечно, расстроился, что пропущу чемпионат Европы. Но Андрей Николаевич Шевченко поддержал меня, сказал, что все будет хорошо, и на этом жизнь не заканчивается.

Агентство Телевидения Новости

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