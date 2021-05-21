Велодень в Харькове: в центре города закроют движение, транспорт изменит маршруты

Как сообщалось, в воскресенье, 23 мая, в Харькове пройдет масштабный велосипедный флешмоб, известный харьковчанам как Велодень.

В связи с этим движение транспорта в центре города Харькова 23 мая будет запрещено с 7:00 21 мая до 16:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

Так, с 7:00 21 мая до 20:00 22 мая движение будет запрещено на пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. Каразина. На этот период движение будет организовано по правой стороне пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Также движение транспорта будет запрещено:

- с 20:00 22 мая до 16:00 23 мая на пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера;

- с 9:00 до 13:00 23 мая на пл. Свободы - на участке от ул. Тринклера до пр. Науки;

- с 9:00 до 13:00 23 мая по пр. Независимости - на участке от ул. Тринклера до ул. Ромена Роллана;

- с 9:00 до 13:00 23 мая по пр. Науки - на участке от пл. Свободы до ул. Ахсарова (с пропуском транспорта через перекресток пр. Науки - ул. Ахсарова - ул. Деревянко при движении в сторону пр. Победы и ул. Сумской).

В связи с этим маршруты некоторых автобусов изменятся следующим образом:

с 22:00 22 мая до 7:30 23 мая:

№20э, 119э: - ул. Сумская - пр. Независимости - ул. Тринклера - пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту;

с 7:30 до 13:30 23 мая:

№97э, 270э, 303э: - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - ул. Чеботарская - ст. м. «Центральный рынок»;

№278э: - ул. Сумская - пл. Конституции - пер. Спартаковский - спуск Соборности - пл. Благовещенская - ул. Коцарская и далее по маршруту;

№20э: - ул. Сумская - ул. Деревянко - ул. Балакирева и далее по маршруту;

№119э: - ул. Сумская - ул. Деревянко - ул. Ахсарова и далее по маршруту;

№65э: - ул. Академика Проскуры - ул. Чкалова - ул. Жилярди - ул. Героев Труда - ул. Героев Труда, 9 (ТРЦ «Дафи»);

с 7:30 до 13:00 23 мая:

№33э: - ул. Деревянко - ул. Ахсарова (ул. Целиноградская, конечная остановка);

с 9:30 до 13:00 23 мая:

№55э: - ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы и далее по маршруту;

№263э: - ул. Деревянко - ул. Ахсарова и далее по маршруту;

№277э, 302э: - ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Победы - ул. Клочковская и далее по маршруту;

№282э: - пр. Победы - ул. Клочковская и далее по маршруту;

с 13:30 до 16:00 23 мая:

№20э, 119э: - ул. Сумская - пр. Независимости - пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту.

На время подготовки и проведения спортивно-массового мероприятия будет запрещено движение троллейбусов:

- с 20:00 22 мая до 16:00 23 мая по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера;

- с 9:00 до 13:00 23 мая по пл. Свободы, на участке от ул. Тринклера до пр. Науки, и по пр. Науки, на участке от пл. Свободы до ул. Деревянко (на перекрестке пр. Независимости - пр. Науки без пропуска трамваев и троллейбусов, на перекрестке пр. Науки - ул. Деревянко с пропуском троллейбусов при движении с Алексеевки к ул. Сумской и в обратном направлении);

- с 10:00 до 13:00 23 мая через перекресток ул. 23 Августа - пр. Науки.

В связи с этим движение троллейбусов 23 мая будет организовано таким образом:

№12, 18 (с 10:00 до 13:00): ул. Рудика - ул. Лесопарковская - ул. Чкалова - Белгородское шоссе - ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы;

№2 (с 9:00 до 13:00):

часть: пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - ул. Деревянко - Белгородское шоссе - ул. Академика Проскуры - пр. Жуковского;

часть: пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская - ст. м. «Университет» - пр. Независимости - перекресток пр. Независимости/ул. Литературная (разворот на автономном ходе перед флагштоком) - пр. Независимости - ст. м. «Университет» - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Академика Проскуры - пр. Жуковского;

№50 (с 20:00 22 мая до 8:45 23 мая): Пятихатки - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - ул. Тринклера - пл. Свободы - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Пятихатки;

(с 8:45 до 13:00 23 мая): Пятихатки - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - перекресток пр. Независимости/ул. Литературная (разворот на автономном ходе перед флагштоком) - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Пятихатки;

(с 13:00 до 16:00 23 мая): Пятихатки - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - ул. Тринклера - пл. Свободы - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Пятихатки.

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