Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:00
Просмотров: 84

В Харькове на выходных пройдут всеукраинские соревнования по автокроссу

В Харькове на выходных пройдут всеукраинские соревнования по автокроссу

В Харькове 22-23 мая пройдут всеукраинские соревнования по автокроссу.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Первый этап Чемпионата Украины по автомобильному кроссу на легковых автомобилях и СКА «Багги» состоится на трассе «Черкасская Лозовая».

Начало соревнований - в 10:00.

Посетить мероприятие могут все желающие, вход - свободный.

Как уточнили организаторы, зрители смогут расположиться вдоль гоночной трассы, с собой желательно взять стулья или подстилки, по желанию - палатки, еду и напитки.

Трансляцию чемпионата можно будет посмотреть онлайн на «YouTube»-канале «Kharkiv Sport City».

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 