В Харькове на выходных пройдут всеукраинские соревнования по автокроссу

В Харькове 22-23 мая пройдут всеукраинские соревнования по автокроссу.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Первый этап Чемпионата Украины по автомобильному кроссу на легковых автомобилях и СКА «Багги» состоится на трассе «Черкасская Лозовая».

Начало соревнований - в 10:00.

Посетить мероприятие могут все желающие, вход - свободный.

Как уточнили организаторы, зрители смогут расположиться вдоль гоночной трассы, с собой желательно взять стулья или подстилки, по желанию - палатки, еду и напитки.

Трансляцию чемпионата можно будет посмотреть онлайн на «YouTube»-канале «Kharkiv Sport City».

Агентство Телевидения Новости