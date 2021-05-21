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В Харькове на выходных пройдут всеукраинские соревнования по автокроссу
В Харькове 22-23 мая пройдут всеукраинские соревнования по автокроссу.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Первый этап Чемпионата Украины по автомобильному кроссу на легковых автомобилях и СКА «Багги» состоится на трассе «Черкасская Лозовая».
Начало соревнований - в 10:00.
Посетить мероприятие могут все желающие, вход - свободный.
Как уточнили организаторы, зрители смогут расположиться вдоль гоночной трассы, с собой желательно взять стулья или подстилки, по желанию - палатки, еду и напитки.
Трансляцию чемпионата можно будет посмотреть онлайн на «YouTube»-канале «Kharkiv Sport City».
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