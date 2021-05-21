Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:30
Просмотров: 146

В Украине перед выходными изменился курс доллара

В Украине перед выходными изменился курс доллара

Национальный банк Украины на понедельник, 24 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,46 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,48 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс валют

Нацбанк на 24 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2745,72 (21 мая - 2746,65);

100 EUR - 3347,99 (21 мая - 3351,74).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,42/27,44 грн/долл., к евро – на уровне 33,45/33,47 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 21 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,47 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 