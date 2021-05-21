Уникальную коллекцию растений собрали в Харьковской гимназии №1

Более двух тысяч растений со всего мира. Это — Музей растений под открытым небом в Первой харьковской гимназии. Для старшеклассников сад-музей стал первой научной и исследовательской площадкой

Головки маленькие, и тут будет бутон , от 20 до 25 см в диаметре. Могут быть практически все оттенки красного

О древовидных пионах школьница Мария знает всё. Пишет о нем научные работы и рассказывает на школьных экскурсиях.

Это звездочка, где находятся семена, которые вот уже подсохли и остались вот здесь

Этому пиону одиннадцать лет. И его предками представители китайских правящих династий любовались ещё до нашей эры. Сейчас же аромат пионов больше всего ценят парфюмеры

МАРИЯ ВАСИЛЕНКО, школьница

Аромат древовидного пиона до сих пор считается одним из самых женственных и нежных, и его используют такие бренды, как Dolce & Gabbana и Miss Dior . Там он расположен в духах на третьей ноте

Пока пион не зацвел, здесь царит аромат магнолий. За них ответственная Станислава

Найденным экземплярам магнолии около 20 млн лет

СТАНИСЛАВА ШЕВЧЕНКО, школьница

Мне кажется из-за того, что она опыляется при помощи жуков, даже если пчёл не будет, она прекрасно будет расти и размножаться

Котлован с мусором, едва притрушенный глиной, - такой была эта площадка двенадцать лет назад, вспоминает учительница биологии Ольга Роппе-Тенеишвили

Ольга Роппе-Тенеишвили, учительница биологии

Мы, во-первых, копая, расчищали, сразу закладывали туда дождевых червей и перегнившую листву, чтобы создать первый какой-то чернозём

Ольга - инициатор обустройства Музея растений под открытым небом. Помогали учительнице её выпускники, родители детей и сами школьники. Растения выписывали из ботанических садов. Несмотря на то, что здесь на самом деле уникальные экземпляры, - никаких заборов. Только живая изгородь

Ольга Роппе-Тенеишвили, учительница биологии

Нам говорили, сделайте решётки. Нет, это не зоопарк и не дикие звери, и дети должны учиться культуре, вот, посмотрите - ничего не поломано

И больше, чем коллекцией растений, учительница гордится, что Музей под открытым небом стал первой научной площадкой для многих её учеников.

И вот - доказательство. То есть, сочетание труда и науки. А то, то, что они умеют работать командно, - это очень важно

За растениями ухаживают старшеклассники. Кирилл вырывает бурьян рядом с Карандашным деревом

КИРИЛЛ СКРИПЧЕНКО, школьник

В XX веке из него делали карандаши, а сейчас из-за появления других синтетических материалов его отложили на второй план

И привозят семена из заграничных путешествий

СОФИЯ НАРАЗЬЯН, школьница

Мы же ездили в Китай. Я говорю: а что это у вас за растение, мне говорят - Гинкго Балоба. Я говорю: а можно мне косточку, я хочу посадить в саду у Ольги Васильевны

Несмотря на скромные размеры школьного участка, здесь восемьдесят видов растений, занесенных в Красную книгу Украины и Европейские Красные списки. В школе надеются, что даже открыли новый подвид Бересклета карликового

Бутоны видите? Точечки видите? Оно всё будет - красные такие цветочки

Чтобы убедить в этом научное сообщество, собираются провести хромосомный анализ растения.





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