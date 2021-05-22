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За сутки в Украине выявлено 4 606 случаев COVID-19

За сутки в Украине выявлено 4 606 случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки зарегистрировано 4 606 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Фейсбуке.

"По состоянию на 22 мая в Украине зафиксировано 4 606 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 269, медработников - 108)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, были госпитализированы 1 665 человек, в то же время выздоровели 12 586 человек. Летальных случаев зарегистрировано 178.

Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.

Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 179 988 человек, из них выздоровели 1 941 625, 49 279 летальных случаев.

Агентство Телевидения Новости

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