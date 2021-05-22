Кому в субботу отключили воду: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Пушкинская, 65 (стояк), ул. Гражданская, 14, 16/18, 30 до 20:00 22.05.21 г.

А также:

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 74 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №6) до 20:00 22.05.21 г.

Новобаварский район:

ул. Исполкомовская, 28 до 20:00 22.05.21 г.

Слободской район:

ул. Зерновая, 6/8 (п. №5, стояк) до 20:00 22.05.21 г.

Холодногорский район:

ул. Славянская, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 22.05.21 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк) до 20:00 22.05.21 г., ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 22.05.21 г.

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