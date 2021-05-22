Сегодня троллейбус №3 ходит по измененному маршруту

Движение троллейбусов по пр. Александровскому, на участке от ул. Харьковских Дивизий до б-ра Богдана Хмельницкого, запрещено с 9:00 до 20:00 22 мая. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с асфальтированием проезжей части проспекта.

В это время троллейбус №3 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Ул. Университетская» - ул. Кузнечная - пер. Лопатинский - пер. Соляниковский - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - пр. Петра Григоренко - ул. Танкопия - б-р Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - пр. Индустриальный (в обратном направлении: ул. Двенадцатого Апреля) - пр. Московский - разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля».

Агентство Телевидения Новости