Написанную собственноручно Энштейном знаменитую формулу продали более чем за $1,2 млн

Письмо Альберта Эйнштейна, содержащее знаменитую формулу E = mc2 ушло с молотка на аукционе RR Auction более чем за $1,2 млн, что превысило ожидание в три раза, сообщил аукционный дом.

Эксперты из Калифорнийского технологического института и Еврейского университета в Иерусалиме сообщили, что в мире есть лишь четыре копии формулы Эйнштейна, которые написал известный физик собственноручно.

Экземпляр из RR Auction впервые представлен публике. Стоимость письма на аукционе с формулой эквивалентности массы и энергии стартовала с $400 тыс.

Одностраничное рукописное письмо на немецком языке польскому американскому физику Людвигу Зильберштейну датировано 26 октября 1946 года. Зильберштейн был известным противником некоторых теорий Эйнштейна.

Имя покупателя не разглашается.

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