Написанную собственноручно Энштейном знаменитую формулу продали более чем за $1,2 млн
Письмо Альберта Эйнштейна, содержащее знаменитую формулу E = mc2 ушло с молотка на аукционе RR Auction более чем за $1,2 млн, что превысило ожидание в три раза, сообщил аукционный дом.
Эксперты из Калифорнийского технологического института и Еврейского университета в Иерусалиме сообщили, что в мире есть лишь четыре копии формулы Эйнштейна, которые написал известный физик собственноручно.
Экземпляр из RR Auction впервые представлен публике. Стоимость письма на аукционе с формулой эквивалентности массы и энергии стартовала с $400 тыс.
Одностраничное рукописное письмо на немецком языке польскому американскому физику Людвигу Зильберштейну датировано 26 октября 1946 года. Зильберштейн был известным противником некоторых теорий Эйнштейна.
Имя покупателя не разглашается.