Все области Украины - в "желтой" зоне карантина

В Украине все области вошли в «желтую» зону карантина - из «оранжевой» зоны последней вышла Донецкая область. Об этом сообщает Минздрав сегодня, 25 мая.

В Донецкой области в норму вернулся показатель процента от эпидемического порога, который теперь составляет 94,4% при норме 100% - накануне он составлял 108,5%.

В Украине больше не осталось областей, где был бы превышен хоть один показатель по COVID-19. В пяти регионах показатели частично соответствуют "зеленой" зоне карантина.

В Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях снижен процент от эпидпорога, он составляет менее 50%, а в Винницкой области - коэффициент выявления случаев инфицирования - менее 5%.

Напомним, за сутки привили от COVID более 14 тысяч украинцев. От начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 981 970 человек. Из них дважды привиты – 86 225.

Агентство Телевидения Новости