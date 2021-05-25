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Инфекционист назвал единственный транспорт, где маловероятно подцепить COVID-19

Инфекционист назвал единственный транспорт, где маловероятно подцепить COVID-19

Полет на самолете гарантирует вам самый низкий риск заражения коронавирусом.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал украинцам руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

"Есть такое понятие, как "кратность воздухообмена", это время, за которое в течение часа воздух полностью меняется. Для лечебных учреждений кратность воздухообмена должна равняться от 6 до 12, в самолетах - 60", — сказал он.

Медик напомнил, что все же есть ряд правил, о которых не нужно забывать в самолете. Прежде всего вы не должны забывать о маске, а также о соблюдении социальной дистанции.

"Мы должны понимать, что с точки зрения инфекционной безопасности в самолетах правильная вентиляция, она идет сверху вниз, практически нет никаких рисков. Но это при том, что люди будут сидеть, не разговаривать, не кричать, и в масках. Действительно риск инфицирования в самолетах минимален", - сказал он.

 

Агентство Телевидения Новости

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