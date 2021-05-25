Сегодня в Украине проходит ВНО по английскому языку

Сегодня, 25 мая, в Украине проходит ВНО по английскому языку.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

24 мая тестирование по испанскому, немецкому, французскому языкам сдали 2433 человека, что составляет 75,96% от общего количества зарегистрированных.

Тестирование проходило с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий, сообщили в пресс-службе ХОГА.

В частности, ВНО по немецкому языку сдавали 1862 человека, французскому - 417, испанскому - 154.

Три участника ВНО досрочно завершили выполнение сертификационной работы из-за нарушения процедуры проведения ВНО. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 10 общественных наблюдателей.

Результаты тестирования по испанскому, немецкому, французскому языкам будут объявлены до 18 июня. Задания сертификационных работ будут размещены в разделе «ВНО-2021».

«Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии ВНО по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии», - отмечают в Министерстве образования и науки Украины.

Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление. Подробнее об условиях участия в дополнительной сессии - здесь.

Агентство Телевидения Новости