В селе под Харьковом возле частного двора нашли минометную мину

В Харьковской области в течение суток, 24 мая, пиротехники Службы спасения обезвредили более четырех десятков устаревших боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Один из них оказался минометной миной калибра 82 мм, которая находилась в 50 метрах от частного двора в селе Борки Новодолажского района.

Еще 1 мина была найдена в глубине леса на расстоянии 1 км от поселка Васищево в Харьковском районе. И еще 1 артснаряд калибра 37 мм обнаружили у села Черниговское Лозовского района области.

Остальные 39 артснарядов разного диаметра были обнаружены в поле на краю поселка Казачья Лопань на Дергачевщине.

Всего спасатели уничтожили 42 боеприпаса времен Второй мировой войны.

Все боеприпасы были ликвидированы в тот же день на специальных полигонах. Пострадавших нет.

На месте проведения пиротехнических работ с местными жителями специалисты ГСЧС проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружения подозрительных предметов.

Агентство Телевидения Новости