Фиаско. Канада впервые в истории проиграла три подряд матча на чемпионате мира по хоккею

Один раз - случайность, два - тенденция, три - закономерность.

Именно так обстоят сейчас дела со сборной Канады на чемпионате мира по хоккею, проходящем в столице Латвии - Риге.

Канадцы начали турнир с поражения от сборной Латвии - 0:2, затем проиграли американцам - 1:5, а теперь - немцам - 1:3.

Впервіе в своей истории канадская сборная уступила в трех подряд матчах на чемпионате мира по хоккею.

Ну а выход из группы в плей-офф теперь для сборной Канады под огромным вопросом.





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