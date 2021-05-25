Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:31
Просмотров: 75

Фиаско. Канада впервые в истории проиграла три подряд матча на чемпионате мира по хоккею

Фиаско. Канада впервые в истории проиграла три подряд матча на чемпионате мира по хоккею

Один раз - случайность, два - тенденция, три - закономерность.

Именно так обстоят сейчас дела со сборной Канады на чемпионате мира по хоккею, проходящем в столице Латвии - Риге.

Канадцы начали турнир с поражения от сборной Латвии - 0:2, затем проиграли американцам - 1:5, а теперь - немцам - 1:3.

Впервіе в своей истории канадская сборная уступила в трех подряд матчах на чемпионате мира по хоккею.

Ну а выход из группы в плей-офф теперь для сборной Канады под огромным вопросом.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 