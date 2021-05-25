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Фиаско. Канада впервые в истории проиграла три подряд матча на чемпионате мира по хоккею
Один раз - случайность, два - тенденция, три - закономерность.
Именно так обстоят сейчас дела со сборной Канады на чемпионате мира по хоккею, проходящем в столице Латвии - Риге.
Канадцы начали турнир с поражения от сборной Латвии - 0:2, затем проиграли американцам - 1:5, а теперь - немцам - 1:3.
Впервіе в своей истории канадская сборная уступила в трех подряд матчах на чемпионате мира по хоккею.
Ну а выход из группы в плей-офф теперь для сборной Канады под огромным вопросом.
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