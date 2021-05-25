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В Харькове автомобиль провалился в яму под лужей
В Харькове на улице Клавдии Шульженко автомобиль провалился в яму, которая скрывалась под большой лужей.
Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав фото с места происшествия.
Напомним, вчера, 24 мая, в Харькове почти весь день периодически шел дождь.
На кадрах видно, что легковушка, которая провалилась в яму, задние колеса авто находятся в воздухе.
«Недоброе утречко на Клавдии Шульженко", - сказано в сообщении под фото.
Подробности происшествия выясняются.
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