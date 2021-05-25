Масштабный ремонт на окружной: на 26,5 км дороги уложили первый слой асфальтобетонного покрытия

На объездной дороге вокруг Харькова на 26,5 км дорожники уложили первый слой асфальтобетонного покрытия.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, в рамках Программы Президента Владимира Зеленского «Большое строительство», начиная с марта, на объездной дороге отфрезеровано 45,4 км старого изношенного покрытия.

По информации Службы автомобильных дорог в Харьковской области, в целом ремонтные работы ведутся на 58 км по маршруту «Песочин-Пятихатки-Рогань-Безлюдовка».

Также дорожники отметили, что готов на 11,9 км второй выравнивающий слой с использованием георешетки в асфальтобетоне.

Кроме этого, для увязки дорожного покрытия между слоями асфальтобетона укладывают композитную арматуру.

В ХОГА напомнили, что объездная дорога вокруг Харькова состоит из отрезков 5 государственных дорог общей протяженностью 82 км:

М-03 «Киев-Харьков-Довжанский»;

М-18 «Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта»;

Р-78 «Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка»;

2 подъезда к аэропорту «Харьков» со стороны Довжанского и Киева.

«Географически участки ремонта охватывают северо-западную, северную, северо-восточную и юго-восточные части окружной дороги. Ремонт оставшейся части – перспектива будущих лет», – уточнили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Сейчас на участке дороги М-03 «Киев-Харьков-Довжанский», который входит в состав объездной, подрядчики укладывают выравнивающий слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси на участке км 513 – км 514. На км 491 укладывают бортовой камень, а также на км 486 делают выравнивающий слой на съездах.

В частности, на отрезке М-03-03 «Подъезд к аэропорту "Харьков "» готовят выравнивающий слой между Роганским жилым массивом и «Филипп Морисом». Подрядчики устанавливают бортовой камень в пределах Роганского жилмассива и занимаются фрезеровкой съездов на всей протяженности участка.

Как отметили в Харьковской ОГА, дорожники параллельно работают на дополнительных переходно-скоростных полосах, удаляют кустарники, устанавливают борта, демонтируют старое барьерное ограждение.

Агентство Телевидения Новости