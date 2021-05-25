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Футболистам команды, завоевашей чемпионство, пришлось спасаться бегством от радостных болельщиков

Футболистам команды, завоевашей чемпионство, пришлось спасаться бегством от радостных болельщиков

Сумасшедшие эмоции.

В заключительном, 32-м туре чемпионата Дании по футболу "Брондбю" одержал победу над "Норшелланом" - 2:0, набрал 61 очко и стал чемпионом страны, опередив лишь на 1 очко серебряного призера - команду "Миттьюлланд".

Сразу же после финального свистка болельщики "Брондбю" массово выбежали на поле, и футболистам пришлось спастать бегством в раздевалку от проявления фанами столь бурных эмоций.

Ну а возле стадиона фанаты устроили мощное шоу фейерверков. Футболисты "Брондбю" всё это видели из окон стадиона, и даже открыли окна, дабы поприветствовать болельщиков.

Остается добавить, что "Брондбю" стал 11-кратным чемпионом Дании по футболу, и при этом завоевал золотые медали впервые за последние 16 лет.


Агентство Телевидения Новости

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