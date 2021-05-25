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На территории Чугуевского аэродрома начались учения бригады теробороны
На территории Чугуевского аэродрома начались учения бригады теробороны
25 мая на Чугуевском военном аэродроме начался завершающий этап сборов бригады территориальной обороны Харьковской области.
В ходе учений будут отработаны выполнения таких задач подразделениями теробороны как охрана важных стратегических объектов и противодействие диверсионным проявлениям.
Сегодня также состоятся показательные выступления и будет проведена выставка вооружения.
Учения пройдут с участием руководства Вооруженных Сил Украины.
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