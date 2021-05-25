На территории Чугуевского аэродрома начались учения бригады теробороны

25 мая на Чугуевском военном аэродроме начался завершающий этап сборов бригады территориальной обороны Харьковской области.

В ходе учений будут отработаны выполнения таких задач подразделениями теробороны как охрана важных стратегических объектов и противодействие диверсионным проявлениям.

Сегодня также состоятся показательные выступления и будет проведена выставка вооружения.

Учения пройдут с участием руководства Вооруженных Сил Украины.

Агентство Телевидения Новости