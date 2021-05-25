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На территории Чугуевского аэродрома начались учения бригады теробороны

На территории Чугуевского аэродрома начались учения бригады теробороны

На территории Чугуевского аэродрома начались учения бригады теробороны

25 мая на Чугуевском военном аэродроме начался завершающий этап сборов бригады территориальной обороны Харьковской области.

В ходе учений будут отработаны выполнения таких задач подразделениями теробороны как охрана важных стратегических объектов и противодействие диверсионным проявлениям.

Сегодня также состоятся показательные выступления и будет проведена выставка вооружения.

Учения пройдут с участием руководства Вооруженных Сил Украины.

Агентство Телевидения Новости

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