Как назвать бизона - в Фельдман Экопарке ждут предложений
Размерами не больше козы, а вырастет в настоящего гиганта - более тонны весом. Впервые в Фельдман Экопарке - пополнение у бизонов. Сейчас малыш под надежной охраной мамы и отца. А к выбору имени телёнку могут присоединиться все желающие.
Неуверенно держится на длинных, стройных ногах и, преимущественно, возле мамы. Этому теленку лесного бизона не более двух недель. В рационе у малыша - мамино молоко.
СЕРГЕЙ ПОПОВ, начальник сектора копытных Фельдман Экопарка:
Мама от него не отходила, первое время он находился около мамы. Сейчас он уже пытается отходить подальше. Но мама его подзывает и он возвращается обратно к маме.
За малышом присматривает отец. Взрослый бизон весом под тонну - надежней охраны не найти.
СЕРГЕЙ ПОПОВ, начальник сектора копытных Фельдман Экопарка:
Стада всегда крутятся вокруг мамок с детьми. Пытаются отгонять хищников.
Бизоны родом с Северной Америки, но и здешняя погода им по душе.
СЕРГЕЙ ПОПОВ, начальник сектора копытных Фельдман Экопарка:
В температуре они не прихотливые. Из-за своей шерсти и подслойного жира. Своеобразно это работает как шуба. Летом не дает животному перегреться. Зимой не дает замерзнуть.
Густой и теплый шерстяной покров будет к холодам и у теленка. И не холода и хищники - самая большая опасность для бизонов. В свое время они едва не погибли от позорной моды охоты на великанов.
АЛЕКСЕЙ КОСТЮЧЕНКО, пресс-секретарь Фельдман Экопарка:
Но в принципе, это редкие животные и они в плане того, как правильно как неправильно относится человек, они являются таким ярчайшим примером. Сначала человек их почти полностью истребил, а теперь восстанавливает популяцию.
В Экопарке бизоны живут почти три года и этот телёнок - первое потомство. Малыш пока безымянный. И сейчас в соцсетях продолжается конкурс на лучшее имя для детёныша бизонов. Среди предложенных вариантов - Рыжик и Зорян. С окончательным вариантом определятся в конце месяца.