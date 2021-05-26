Как назвать бизона - в Фельдман Экопарке ждут предложений

Размерами не больше козы, а вырастет в настоящего гиганта - более тонны весом. Впервые в Фельдман Экопарке - пополнение у бизонов. Сейчас малыш под надежной охраной мамы и отца. А к выбору имени телёнку могут присоединиться все желающие.

Неуверенно держится на длинных, стройных ногах и, преимущественно, возле мамы. Этому теленку лесного бизона не более двух недель. В рационе у малыша - мамино молоко.

СЕРГЕЙ ПОПОВ, начальник сектора копытных Фельдман Экопарка:

Мама от него не отходила, первое время он находился около мамы. Сейчас он уже пытается отходить подальше. Но мама его подзывает и он возвращается обратно к маме.

За малышом присматривает отец. Взрослый бизон весом под тонну - надежней охраны не найти.

СЕРГЕЙ ПОПОВ, начальник сектора копытных Фельдман Экопарка:

Стада всегда крутятся вокруг мамок с детьми. Пытаются отгонять хищников.

Бизоны родом с Северной Америки, но и здешняя погода им по душе.

СЕРГЕЙ ПОПОВ, начальник сектора копытных Фельдман Экопарка:

В температуре они не прихотливые. Из-за своей шерсти и подслойного жира. Своеобразно это работает как шуба. Летом не дает животному перегреться. Зимой не дает замерзнуть.

Густой и теплый шерстяной покров будет к холодам и у теленка. И не холода и хищники - самая большая опасность для бизонов. В свое время они едва не погибли от позорной моды охоты на великанов.

АЛЕКСЕЙ КОСТЮЧЕНКО, пресс-секретарь Фельдман Экопарка:

Но в принципе, это редкие животные и они в плане того, как правильно как неправильно относится человек, они являются таким ярчайшим примером. Сначала человек их почти полностью истребил, а теперь восстанавливает популяцию.

В Экопарке бизоны живут почти три года и этот телёнок - первое потомство. Малыш пока безымянный. И сейчас в соцсетях продолжается конкурс на лучшее имя для детёныша бизонов. Среди предложенных вариантов - Рыжик и Зорян. С окончательным вариантом определятся в конце месяца.

Агентство Телевидения Новости