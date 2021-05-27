Выборы ректора ХНУ им. Каразина: назначен второй тур

В Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина накануне, 26 мая, состоялись выборы ректора.

Как сообщили в пресс-службе ХНУ, в выборах имели право участвовать 2490 избирателей. Общая явка на выборы составила 2141 избирателей.

По результатам подсчета голосов был составлен протокол главной избирательной комиссии № 8 от 26.05.2021 года.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

Волк Руслан Владимирович получил 153 голоса (6,14%);

Гирка Игорь Александрович - 710 голосов (28,51%);

Кагановская Татьяна Евгеньевна - 991 голос (39,79%);

Шульга Сергей Николаевич - 227 голосов (9,11%).

47 избирателей не поддержали ни одного из кандидатов (1,88%). 13 бюллетеней были признаны недействительными.

Как отмечается, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, Организационный комитет по выборам ректора принял решение (протокол № 12 от 26.05.2021) о проведении второго тура выборов согласно статье 42 Закона Украины "О высшем образовании".

Согласно результатам первого дня выборов, во второй тур выборов вышли два кандидата:

Кагановская Татьяна Евгеньевна, которая получила 991 голосов (39,79%), и Гирка Игорь Александрович, получивший 710 голосов (28,51%).

Второй тур выборов ректора ХНУ им. Каразина назначен на 2 июня 2021 года.

Агентство Телевидения Новости