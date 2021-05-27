Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)
Сегодня, 27 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:
Московский район: ул. Светлая, 3, 3-а, б; ул. Гвардейцев Широнинцев, 95 до 20:00 27.05.21 г.
А также:
Немышлянский район:
пр. Московский, 248 (п. №1, стояк) до 20:00 28.05.21 г.
Новобаварский район:
ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11, 13 до 20:00 27.05.21 г.
Слободской район:
ул. Танкопия, 8 (п. №5, стояк) до 20:00 27.05.21 г.
Холодногорский район:
ул. Ильинская, 59 (п. №2, стояк) до 20:00 26.05.21 г.
Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 27.05.21 г.