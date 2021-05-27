Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:35
Просмотров: 10

Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

Сегодня, 27 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Светлая, 3, 3-а, б; ул. Гвардейцев Широнинцев, 95 до 20:00 27.05.21 г.

А также:

Немышлянский район:

пр. Московский, 248 (п. №1, стояк) до 20:00 28.05.21 г.

Новобаварский район:

ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11, 13 до 20:00 27.05.21 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 8 (п. №5, стояк) до 20:00 27.05.21 г.

Холодногорский район:

ул. Ильинская, 59 (п. №2, стояк) до 20:00 26.05.21 г.

Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 27.05.21 г.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 