Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

Сегодня, 27 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Светлая, 3, 3-а, б; ул. Гвардейцев Широнинцев, 95 до 20:00 27.05.21 г.

А также:

Немышлянский район:

пр. Московский, 248 (п. №1, стояк) до 20:00 28.05.21 г.

Новобаварский район:

ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11, 13 до 20:00 27.05.21 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 8 (п. №5, стояк) до 20:00 27.05.21 г.

Холодногорский район:

ул. Ильинская, 59 (п. №2, стояк) до 20:00 26.05.21 г.

Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 27.05.21 г.

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