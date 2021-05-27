Костный бульон улучшает работу ЖКТ и восстанавливает иммунную систему

Медики обнаружили, что костный бульон крайне полезен для здоровья. Данное блюдо особенно популярно среди приверженцев диетического питания, так как улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

Специалисты отмечают, что костный бульон отличается от обычного. Для его приготовления необходимо небольшое количество костей, которые должны томиться на медленном огне на протяжении 12-24 часов, тогда как обычный готовится 1-2 часа. Рекомендуется использовать бараньи, говяжьи или куриные кости, из них вывариваются минералы и аминокислоты. Костный бульон восстанавливает слизистую оболочку кишечника, к тому же увеличивается количество полезных бактерий. Данное блюдо также помогает при проблемах с кислотностью. В таком бульоне много аминокислот, они крайне нужны для синтеза коллагена, а также нормализации работы иммунной системы организма. Коллаген в свою очередь способствует формированию крепких костей и здоровых суставов.

Специалисты подчеркивают, что благодаря употреблению костного бульона происходит очищение организма от вредных шлаков и токсинов. Этому способствует глицин и кальций, которые имеются в составе блюда. Медики назвали также гиалуроновую кислоту, способствующую улучшению кожного покрова. В названном бульоне присутствуют магний, кальций, кремний фосфор и сера. Основным требованием к приготовлению названного блюда является приобретение костей хорошего качества.

Источник: Новости Ю

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