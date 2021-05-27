Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:40
Просмотров: 123

На Новых Домах ночью возле пятиэтажного дома горел автомобиль

На Новых Домах ночью возле пятиэтажного дома горел автомобиль

На Новых Домах возле жилой пятиэтажки сегодня, 27 мая, ночью загорелся автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 3:38 спасателям поступила информация о пожаре на ул. Харьковских Дивизий, 7/2, где горел автомобиль «Ford Focus», который был припаркован во дворе у жилой пятиэтажки.

На момент прибытия пожарных огнем был охвачен моторный отсек и часть салона авто на площади около 2 кв.м.

В 3:49 пожар локализовали, а в 4:24 он был ликвидирован.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 