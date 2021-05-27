На Новых Домах ночью возле пятиэтажного дома горел автомобиль

На Новых Домах возле жилой пятиэтажки сегодня, 27 мая, ночью загорелся автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 3:38 спасателям поступила информация о пожаре на ул. Харьковских Дивизий, 7/2, где горел автомобиль «Ford Focus», который был припаркован во дворе у жилой пятиэтажки.

На момент прибытия пожарных огнем был охвачен моторный отсек и часть салона авто на площади около 2 кв.м.

В 3:49 пожар локализовали, а в 4:24 он был ликвидирован.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости