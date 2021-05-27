Определилась первая команда, гаранировавшая выход в украинскую Премьер-Лигу

Повышение в классе, не выходя на поле.

В 28-м туре Первой лиги украинского футбола "Агробизнес" из Волочиска, идущий на 4-м месте, уступил со счетом 1:2 команде "ВПК-Агро" из села Шевченковка Днепропетровской области.

Этот результат позволил "Вересу" из Ровно, идущему на 1-м месте, гарантировать себе выход в Премьер-Лигу, поскольку теперь "Верес" даже математически не опустится ниже 3-го места.

Наиболее реальные претенденты на две оставшиеся путевки - харьковский "Металлист 1925" и одесский "Черноморец" встречаются в 28-м туре в очном поединке.

Агентство Телевидения Новости