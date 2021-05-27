Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:16
Просмотров: 112

Определилась первая команда, гаранировавшая выход в украинскую Премьер-Лигу

Определилась первая команда, гаранировавшая выход в украинскую Премьер-Лигу

Повышение в классе, не выходя на поле.

В 28-м туре Первой лиги украинского футбола "Агробизнес" из Волочиска, идущий на 4-м месте, уступил со счетом 1:2 команде "ВПК-Агро" из села Шевченковка Днепропетровской области.

Этот результат позволил "Вересу" из Ровно, идущему на 1-м месте, гарантировать себе выход в Премьер-Лигу, поскольку теперь "Верес" даже математически не опустится ниже 3-го места.

Наиболее реальные претенденты на две оставшиеся путевки - харьковский "Металлист 1925" и одесский "Черноморец" встречаются в 28-м туре в очном поединке.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 