Сегодня 11:16
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Определилась первая команда, гаранировавшая выход в украинскую Премьер-Лигу
Повышение в классе, не выходя на поле.
В 28-м туре Первой лиги украинского футбола "Агробизнес" из Волочиска, идущий на 4-м месте, уступил со счетом 1:2 команде "ВПК-Агро" из села Шевченковка Днепропетровской области.
Этот результат позволил "Вересу" из Ровно, идущему на 1-м месте, гарантировать себе выход в Премьер-Лигу, поскольку теперь "Верес" даже математически не опустится ниже 3-го места.
Наиболее реальные претенденты на две оставшиеся путевки - харьковский "Металлист 1925" и одесский "Черноморец" встречаются в 28-м туре в очном поединке.
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