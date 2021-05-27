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В ТРЦ «NIKOLSKY» искали взрывчатку
В ТРЦ «NIKOLSKY» 26 мая утром искали взрывчатку.
Об этом сообщается в сводке ХОГА о происшествиях за сутки.
Как указывается, в 11.00. на электронную почту Главного Управления полиции Харьковской области поступило сообщение о минировании торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Пушкинской, 2а.
По указанному адресу выезжали следственно - оперативная группа, кинологи, взрывотехники, сотрудники экстренных служб.
Никаких взрывных устройств при проверке специалисты не обнаружили.
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