В ТРЦ «NIKOLSKY» искали взрывчатку

В ТРЦ «NIKOLSKY» 26 мая утром искали взрывчатку.

Об этом сообщается в сводке ХОГА о происшествиях за сутки.

Как указывается, в 11.00. на электронную почту Главного Управления полиции Харьковской области поступило сообщение о минировании торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Пушкинской, 2а.

По указанному адресу выезжали следственно - оперативная группа, кинологи, взрывотехники, сотрудники экстренных служб.

Никаких взрывных устройств при проверке специалисты не обнаружили.

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