В Харькове накажут блогера, который оскорблял патрульных

В Харькове привлекут к ответственности блогера, который оскорблял патрульных полицейских.

Об этом сообщил глава Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Рубель.

«Нецензурная брань, хамство, оскорбления в сторону патрульных - такой способ общения с полицейскими выбрал для себя 35-летний харьковчанин. Ему придется ответить за неуважение к правоохранителям», - написал он на своей странице в Фейсбук.

Также он отметил, что как руководитель Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, не собирается терпеть такое отношение к полицейским.

«Во-первых, это нарушение действующего законодательства. Во-вторых, с презрением отношусь к тем, кто хочет подняться, унижая других. Мы уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК», - отметил он, пообещав, что правоохранители обязательно доведут это дело до суда.

Как сообщили в соцсетях очевидцы, автоблогера задержали вечером 26 мая на проспекте Льва Ландау. Задержанный вызвал на место своего адвоката.

По словам интернет-пользователей, харьковчанин в 2019 году открыл свой канал на You-Tube, на котором публиковал видео с примерами «правильного», по его мнению, общения с полицейскими.

Санкция данной статьи предусматривает исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Агентство Телевидения Новости