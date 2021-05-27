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Крупные предприятия Харьковщины с начала года перечислили более 2 миллиардов гривен ЕСВ

Крупные предприятия Харьковщины с начала года перечислили более 2 миллиардов гривен ЕСВ

За четыре месяца 2021 года крупный бизнес Харьковщины уплатил 2 млрд. 233 млн. грн. единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Об этом сообщили в Северном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными плательщиками налогов.

Как отметила начальник межрегионального управления Галина Феденко, это на 165 млн. грн. или на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, в апреле 2021 года уплачено 645 млн. грн. этого взноса, что на 107 млн. грн. (на 20%) больше по сравнению с мартом текущего года и на 96,7 млн. грн. (на 11,6%) больше по сравнению с апрелем прошлого года.

Кроме того, в Межрегиональном управлении отметили, что согласно Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, начисление работодателями - предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами - предпринимателями, в том числе теми,  кто выбрал упрощенную систему налогообложения, у которых работают лица с инвалидностью, ЕСВ в размере 8,41% начисляется с даты установления группы инвалидности, но не ранее получения заверенной копии справки к акту медико-социальной экспертной комиссии (далее - МСЭК), и заканчивается датой прекращения инвалидности.

«В случае, если работник предоставил копию справки к акту осмотра в МСЭК об установлении группы инвалидности не с первого рабочего дня месяца, то требование о начислении единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, исходя из размера минимальной заработной платы не применяется», - сообщили в пресс-службе Харьковской ГНС.

 Работодатель начисляет единый взнос на фактически начисленный доход:

 до даты получения копии справки МСЭК - в размере 22%;

 с даты получения справки МСЭК - в размере 8,41 %.

 

Агентство Телевидения Новости

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