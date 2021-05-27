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Авиасообщение с Беларусью прекратили шесть государств

Авиасообщение с Беларусью прекратили шесть государств

Шесть государств, а именно Украина, Франция, Великобритания, Канада, Литва и Латвия, прекратили авиасообщение с Беларусью и запретили своим авиакомпаниям транзит над ее территорией.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в своем Telegram-канале.

«6 государств: Украина, Франция, Великобритания, Канада, Литва, Латвия, запретили собственным авиакомпаниям транзит над территорией Беларуси, а также осуществлять рейсы между странами», - сказано в сообщении.

Также пресс-служба сообщила, что единственным государством, которое запретило белорусским авиакомпаниям транзит через свою территорию, является Финляндия.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске 

23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Причиной экстренной посадки стал якобы сигнал о минировании. Самолет принудили сесть в Минске по команде белорусских диспетчеров, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. Лайнер проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина с 00:00 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Такое решение приняло правительство 25 мая из-за ситуации с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

27 мая 2021 года появилась информация о том, что Беларусь потребовала от самолета Ryanair садиться в Минске еще до того, как получила письмо о "бомбе".

 

Агентство Телевидения Новости

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