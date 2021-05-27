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В Харькове задержали мужчину в розыске, который более двух лет скрывался от полиции

В Харькове задержали мужчину в розыске, который более двух лет скрывался от полиции

В Харькове задержали мужчину, который более двух лет скрывался от правоохранителей и находился в розыске за совершение покушения на умышленное убийство человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, в декабре 2018 года 47-летний житель Краснокутского района нанес колото-резаные ранения живота и спины 34-летнему харьковчанину. 

В связи с этим злоумышленника правоохранители разыскивали за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

26 мая 2021 сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области в Харькове разыскиваемого задержали в соответствии с постановлением суда о разрешении на задержание.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Агентство Телевидения Новости

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