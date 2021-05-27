Официально. Зидан покинул пост главного тренера мадридского "Реала"

48-летний футбольный специалист Зинедин Зидан, возглавлявший мадридский "Реал", ушел в отставку.

"Реал" сгодня официально объявил об уходе Зидана

"Пришло время уважать его решение и выразить нашу признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет, а также за то, что его фигура олицетворяет "Реал" (Мадрид). Зидан - один из величайших мифов "Реала", и его легенда выходит за рамки того, кем он был в качестве тренера и игрока нашего клуба. Он знает, что "Реал" был и всегда будет его домом", - говорится в заявлении мадридского клуба.

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