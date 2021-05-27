В России объяснили присутствие войск у границ Украины
Россия наращивает войска у границ Украины из-за "недружественных действий". Такое объяснение дал первый замглавы ФСБ РФ - руководитель Погранслужбы Владимир Кулишов в интервью РИА Новости.
"Учитывая динамику развития обстановки на данном направлении, а также недружественные действия украинской стороны в отношении Российской Федерации, нами принимаются адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы, а также плановому наращиванию ее технического оснащения", - сказал Кулишов.
При этом он не уточнил, какие конкретно недружественные действия принимает Украина.
Кулишов отметил, что российские пограничники оснащены всем необходимым для несения службы по охране границы, в том числе в случае обострения ситуации.
В Минобороны Украины отмечают, что Россия обещала отвести войска от украинской границы до мая, но большая их часть, в том числе техника, остаются на своих местах.
По данным СБУ, на данный момент около двух третей украинской границы уязвимы для вторжения со стороны России.