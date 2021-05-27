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В России объяснили присутствие войск у границ Украины

В России объяснили присутствие войск у границ Украины

Россия наращивает войска у границ Украины из-за "недружественных действий". Такое объяснение дал первый замглавы ФСБ РФ - руководитель Погранслужбы Владимир Кулишов в интервью РИА Новости.

"Учитывая динамику развития обстановки на данном направлении, а также недружественные действия украинской стороны в отношении Российской Федерации, нами принимаются адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы, а также плановому наращиванию ее технического оснащения", - сказал Кулишов.

При этом он не уточнил, какие конкретно недружественные действия принимает Украина. 

Кулишов отметил, что российские пограничники оснащены всем необходимым для несения службы по охране границы, в том числе в случае обострения ситуации.

В Минобороны Украины отмечают, что Россия обещала отвести войска от украинской границы до мая, но большая их часть, в том числе техника, остаются на своих местах.

По данным СБУ, на данный момент около двух третей украинской границы уязвимы для вторжения со стороны России.

 

Агентство Телевидения Новости

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