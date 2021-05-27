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На Донбассе снайпер боевиков убил военного ВСУ

На Донбассе снайпер боевиков убил военного ВСУ

Сегодня, 27 мая, российско-оккупационные войска прицельно обстреляли позиции украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское. В результате один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью.

Об этом сообщила пресс служба оперативно-тактической группировки "Север".

"В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обстрел оккупантов наши защитники открыли огонь.

Сейчас на месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ. 

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

По данным штаба ООС, за прошедшие сутки, 26 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Боевых потерь среди военных не было.

 

Агентство Телевидения Новости

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