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В Харькове на улице нашли гранату

В Харькове на улице нашли гранату

На Харьковщине за сутки, 26 мая, пиротехники Службы спасения обезвредили несколько боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Чугуевском районе области и в городе Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, были обезврежены 4 боеприпаса Второй мировой: 3 артснаряда калибром 122 мм, обнаруженные в Чугуевском районе, и одну гранату Ф-1 - на улице Тихой в Шевченковском районе Харькова.

Все боеприпасы были ликвидированы в тот же день на специальных полигонах. Пострадавших нет.

На месте проведения пиротехнических работ с местными жителями спасатели проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружения подозрительных предметов.

Агентство Телевидения Новости

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