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Суд закрыл админдело против экс-главы КСУ Тупицкого

Суд закрыл админдело против экс-главы КСУ Тупицкого

Голосеевский райсуд Киева на заседании в четверг, 27 мая, объявил о закрытии дела о привлечении к административной ответственности отстраненного от должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

"Производство по делу о привлечении к административной ответственности Тупицкого… за свершение административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.172-6 (нарушение требований финансового контроля), ч.2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) КУпАП закрыть", - говорится в решении суда.

Напомним, НАПК направило в суд два протокола относительно админнарушений Тупицкого.

Протоколы касаются действий Тупицкого в условиях конфликта интересов во время участия в голосовании за решение КСУ по электронному декларированию и недекларированию участков в Крыму.

Напомним. на днях ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении Тупицкого по делу о подкупе свидетеля. 

А две недели назад у Тупицкого провели обыски.

 

Агентство Телевидения Новости

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