Курсанты Нацгвардии и срочники смогут бесплатно посещать харьковские театры – подписан Меморандум

Отныне около тысячи срочников и курсантов Национальной гвардии Украины смогут ежемесячно бесплатно посещать спектакли харьковских театров.

Об этом сообщили в Отделе международных связей, информации и коммуникаций НА НГУ.

«Подобных прецедентов длительного и массового привлечения военных на культурные и художественные мероприятия на территории нашего государства еще не было, - отметили в пресс-службе Нацгвардии. - И это стало возможным благодаря совместным усилиям деятелей культуры и искусства, волонтерам, представителям власти региона и командованию Восточного оперативно-территориального управления и Национальной академии Нацгвардии».

Чтобы закрепить эту практику, 26 мая 2021 был подписан Меморандум о сотрудничестве в области культуры и искусств.

Вечером 26 мая на площадке рядом с Харьковской областной филармонией на улице Рымарской состоялось 40-минутное выступление военного оркестра Национальной академии Национальной гвардии Украины.

Затем в фойе филармонии артисты, одетые в костюмы эпохи классицизма, встретили нацгвардейцев аплодисментами и верительными грамотами со словами благодарности за защиту Отечества. Это стало неожиданностью для будущих зрителей.

«То, что во время службы мы будем развиваться духовно и культурно - невероятно круто! Ты можешь отвлечься, отдохнуть, и одновременно стать лучшим, познать богатства мировой культуры, понять ради чего живет человек. Даже не представлял, что такое возможно в армии! Приятно, что это впервые произошло именно в том городе, где мы служим, - в Харькове. Я благодарю тех людей, которые помогают нам расти », - говорит военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения Вадим Штаба.

Церемония подписания Меморандума о сотрудничестве в области культуры и искусств состоялась на сцене филармонии. Его подписантами стали Восточное оперативно-территориальное управление Национальной гвардии Украины, Национальная академия Национальной гвардии Украины, Харьковская областная государственная администрация, 12 ведущих театров Харькова, государственный цирк и Харьковская областная филармония.

Гостями мероприятия стали около 250 срочников и курсантов, руководство Восточного ОТО НГУ, Национальной академии НГУ, Харьковской областной государственной администрации, 5 Слобожанской бригады и 3 бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана, представители научной и творческой интеллигенции, волонтеры, кадеты и учащиеся военных лицеев Харьковщины . На церемонию подписания Меморандума пригласили представителей Объединенной оперативно-тактической группы ВС Канады в Украине (операция UNIFIER).

На сцене звучали композиции «Запорожский марш» и «Гусарский марш», попурри на темы песен Арно Бабджаняна, «Влюбленный солдат», песня Джудит из оперетты «Джудит» «Фиалка Монмартра» и другие.

Музыканты, артисты и культуртрегеры убеждены, что в лице молодых украинских защитников получат благодарного зрителя и слушателя. Что это будет полнокровный обмен духовными достижениями и творческой энергией, в частности в плане популяризации украинского искусства.

Напомним, в апреле этого года аналогичные Меморандумы нацгвардейцы подписали с музеями города Харькова и области, выставочными галереями, областным центром культуры и искусства, областной центр туризма и ведущими харьковскими издательствами «Виват», «Золотые страницы», «Утро» и «Фолио».

Агентство Телевидения Новости