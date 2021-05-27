Вратарь забил пенальти вратарю не только в финале Лиги Европы

Вот это совпадение. В один день практически одинаковые сюжеты.

В польском Гданське в финале Лиги Европы испанский "Вильярреал" выиграл серию послематчевых пенальти у английского "Манчестер Юнайтед" 11:10. При этом голкипер "Вильярреала" Херонимо Рульи сначала забил свой пенальти голкиперу "Манчестер Юнайтед" Давиду де Хеа, а затем Рульи парировал пенальти от де Хеа.

А тем временем в южнокорейском городе Чонджу в матче 1/8 финала Кубка Южной Кореи между местным "Чонбуком" и "Янджу" дело также дошло серии послематчевых пенальти. И когда команды исполнили по 10 пенальти счет был равным - 9:9. После чего бить 11-метровые пришлось вратарям. Голкипер "Янджу" Пак Чун Чё забил свой пенальти, затем парировал 11-метровый в исполнении вратаря "Чонбука" Ли Бом Ёна и вывел свою команду в четвертьфинал Кубка Южной Кореи.

Ниже на видео дуэль вратарей южнокорейских клубов с 1:40.





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