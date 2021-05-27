В Харькове ночью горело кафе: полиция открыла уголовное дело по факту поджога
Харьковская полиция расследует факт поджога кафе, расположенного в Киевском районе города, который произошел сегодня ночью, 27 мая.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в 3:16 в полицию поступило сообщение о пожаре в кофейне по улице Маршала Бажанова. Возгорание локализовали работники полиции охраны, прибывшие на сигнал срабатывания сигнализации.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. С места происшествия были изъяты остатки пластиковой бутылки.
В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
Как сообщают СМИ, данное заведение принадлежит депутату Харьковского городского совета Марии Скоробагач.
Следователями сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.