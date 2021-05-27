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В Харькове ночью горело кафе: полиция открыла уголовное дело по факту поджога

В Харькове ночью горело кафе: полиция открыла уголовное дело по факту поджога

Харьковская полиция расследует факт поджога кафе, расположенного в Киевском районе города, который произошел сегодня ночью, 27 мая.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в 3:16 в полицию поступило сообщение о пожаре в кофейне по улице Маршала Бажанова. Возгорание локализовали работники полиции охраны, прибывшие на сигнал срабатывания сигнализации. 

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. С места происшествия были изъяты остатки пластиковой бутылки. 

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Как сообщают СМИ, данное заведение принадлежит депутату Харьковского городского совета Марии Скоробагач.

Следователями сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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