У Беларуси отобрали еще одни крупные соревнования

Беларусь становится страной-изгоем в спортивном плане.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке, который 23-27 июня должен был пройти в Минске, отменен.

Об этом сообщил Европейский союз велосипедистов. Причиной отмены названа политическая ситуация в Беларуси. До официального решения о том, что Минск не будет проводить чемпоинат Европы, сборная Германии по велоспорту на треке объявила, что отказывается от поездки в Беларусь.

Ранее у Беларуси был отобран чемпионат мира по хоккею, который в эти дни проходит в Латвии.

Агентство Телевидения Новости