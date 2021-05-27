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У Беларуси отобрали еще одни крупные соревнования

У Беларуси отобрали еще одни крупные соревнования

Беларусь становится страной-изгоем в спортивном плане.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке, который 23-27 июня должен был пройти в Минске, отменен.

Об этом сообщил Европейский союз велосипедистов. Причиной отмены названа политическая ситуация в Беларуси. До официального решения о том, что Минск не будет проводить чемпоинат Европы, сборная Германии по велоспорту на треке объявила, что отказывается от поездки в Беларусь.

Ранее у Беларуси был отобран чемпионат мира по хоккею, который в эти дни проходит в Латвии.

Агентство Телевидения Новости

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