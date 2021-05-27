Сообщение о взрывчатке и учебная тревога. Что происходило сегодня в ТЦ "Никольский"?

Такие видео пользователи социальных сетей начали выкладывать около часа дня. Написали, что в торгово-развлекательном центре в центре Харькова проводят эвакуацию людей - и персонала, и посетителей. Впоследствии оказалось, что представители экстренных служб туда не выезжали, ведь это была учебная тревога, чтобы отработать действия на случай чрезвычайной ситуации.

А вот за несколько часов до этого следователи и взрывотехники приехали на Пушкинскую для проверки информации о вероятном заминировании торгового центра. Сообщение о заложенной взрывчатке правоохранители получили в 11:15. Правда, осмотрели специалисты только прилегающую территорию, проверка помещений внутри не проводилась. Как сообщили в региональном управлении Нацполиции - представители администрации учреждения отказали им в доступе. Эвакуации не было, отвод транспорта не осуществлялся, отметили правоохранители. Посетители подчеркивают, сегодняшние события в торговом центре добавили неудобств, ведь вместо комфортного отдыха, вынуждены были нервничать. Считают, что в таких случаях необходимо делать громкие объявления внутри и обращаться в полицию - чтобы те быстро разобрались в ситуации.

Наталья, посетительница ТЦ:

Ну, не знаю, наверное, надо обращаться в соответствующие органы. Я не знаю, что здесь за охранники, даже не знаю, что здесь за служба.

Елена, посетительница ТЦ:

Я просто увидела, что закрываются входы в магазине, и люди вышли. Все. Объявления громкого я не слышала. Я считаю, должно быть громкое оповещение. И, естесственно, эвакуировать всех людей, а вдруг это не шутка?

Никаких взрывоопасных предметов рядом с торговым центром полицейские не обнаружили. Информация зарегистрирована в Едином учете Харьковского районного управления полиции № 1.

Юристы отмечают, в таких случаях за отказ пускать представителей экстренных служб, администрации может грозить штраф или вообще запрет работать торговому центру с отключением от коммуникаций - это, если спасатели или полицейские пойдут в суд.

Тем более, что в Харькове сообщения о заминировании неоднократно оказывались вовсе не ложными, а правдивыми. В частности, в марте 2006 года, в супермаркете всеукраинской торговой сети прогремел взрыв: устройство находилось на полке в отделе соков, и хотя взрыв был довольно мощным, никто не пострадал, ведь персонал и посетителей эвакуировали сразу после предупредительного телефонного звонка. А вот потом, в апреле того же 2006-го, когда взрывчатку злоумышленники заложили в камерах хранения двух супермаркетов, без пострадавших уже не обошлось - травмы получил 21 человек.

В чрезвычайных ситуациях, говорит юрист Роман Чумак, когда люди внутри действительно оказываются в опасности, после отказа полиции и спасателям в допуске в помещение ответственность за жизнь посетителей и персонала полностью ложится на плечи руководства заведения.

Роман Чумак, юрист:

У випадку, якщо буде доведено, що вони своїми діями перешкоджали законній діяльності правоохоронних органів або органів пожежної безпеки, за це передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі, обмеження волі. Або навіть виправних робіт. Власне, якщо керівництво закладу, відбулась якась подія, яка буде мати вплив на життя та здоров'я людей, тоді вони повністю відповідальні за цю шкоду.

В торгово-развлекательном центре Новостям АТН ответили, что прокомментируют события, которые происходили в течение дня в заведении, позже. Однако добавили, что безопасность посетителей и персонала - приоритет для администрации.

Агентство Телевидения Новости