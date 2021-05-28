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На Северной Салтовке из-за аварии на газопроводе почти на месяц перекрыли улицу

На Северной Салтовке из-за аварии на газопроводе почти на месяц перекрыли улицу

На Северной Салтовке с сегодняшнего дня, 28 мая, почти на месяц запрещается движение транспорта улице Метростроителей.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, проезд по ул. Метростроителей в районе дома №17-а будет запрещен с 28 мая по 18 июня.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с ликвидацией АО «Харьковгоргаз» аварийной ситуации на газопроводе среднего давления.

В этот период объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам: ул. Леся Сердюка, ул. Дружбы Народов, ул. Натальи Ужвий, ул. Гвардейцев Широнинцев и др.

Кроме того, сообщается, что с 28 мая по 18 июня будет ограничено движение по улице Метростроителей в районе дома №13. Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе.

 

Агентство Телевидения Новости

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