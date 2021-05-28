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ПриватБанк получил нового руководителя

ПриватБанк получил нового руководителя

Наблюдательный совет государственного ПриватБанка назначил Герхарда Бьош новым председателем правления финучреждения.

Об этом в Facebook сообщил представитель ПриватБанка Олег Серга.

Он отметил, Герхард Бьош вступит в должность председателя правления ПриватБанка после его согласования Национальным банком Украины.

"Господин Бьош является опытным банкиром с 35-летним опытом работы, который в течение 15 лет работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины и имеет основательное понимание украинской и европейской банковских систем. Он успешно руководил крупными проектам по трансформации банков, в частности процессами приватизации", - сообщил Олег Серга.

Герхард Бьош родился в 1957 году. Окончил Венский университет (Австрия), магистр социально-экономических наук.

В период с 1993 по 2004 годы работал на руководящих должностях в банковских учреждениях.

В 2004-2006 годах занимал должность главы департамента мирового казначейства и рынков в Райффайзен Центральбанк.

С марта 2006 года назначен на должность заместителя председателя правления, а с ноября 2010 года стал первым заместителем председателя правления Райффайзен Банка Аваль.

Напомним, трехлетний контракт с бывшим председателем ПриватБанка Петром Крумханзлом завершился 23 января, и наблюдательный совет решил его не продлевать.

9 февраля Наблюдательный совет ПриватБанка снял рекрутинговую компанию Egon Zehnder для поиска кандидата на должность председателя правления.

 

Агентство Телевидения Новости

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